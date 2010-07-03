Реставрация и благоустройство Северного речного вокзала завершатся в 2020 году

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Сергей Собянин осмотрел ход реставрации и благоустройства Северного речного вокзала. По словам мэра, работы завершатся в 2020 году.

"Мы полтора года тому назад забрали себе этот уникальный объект, провели исследование, сделали проект научной реставрации и в этом году приступили к активным работам. В следующем году он будет возрожден во всей своей красе. Более того, будет реконструирован причал, который сейчас технический. Будет сделана первоклассная, мирового уровня набережная не только для причала судов, но и для прогулок и активного отдыха москвичей", – заявил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что парковый комплекс рядом с речным вокзалом будет благоустроен.

"Исторический парк, который является памятником культурного наследия, тоже будет полностью отреставрирован и приспособлен для современного использования", – отметил Собянин.

По его словам, благоустроенная парковая территория Северного речного вокзала и находящийся рядом парк Дружбы создадут единое общественное пространство. "За Ленинградским шоссе, с другой стороны, – огромный "Парк Дружбы", который, по сути, является продолжением: он в одной концепции создан с парком Северного речного вокзала. Уже в этом году будет сделан", – пояснил мэр.

Он добавил, что в 2020 году эта территория вместе с набережной и Северным речным вокзалом составит крупнейший архитектурный ансамбль и станет одним из любимых мест отдыха горожан.

Мэр также пообщался с реставраторами, которые работают над воссозданием исторического архитектурно-художественного оформления здания вокзала, построенного в 1932-1937 гг. Перед специалистами поставлена задача максимально сохранить оригинальные элементы помещения.

Вокзал находится на берегу Химкинского водохранилища. Здание на Ленинградском шоссе построили в 1932–1937 годы – одновременно с каналом имени Москвы, до заполнения Химкинского водохранилища. Авторами проекта были архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. Сегодня здание вокзала является памятником архитектуры регионального значения и одним из узнаваемых символов Москвы.

Благодаря открытию Канала имени Москвы в 1930-х годах речные суда, отправляясь от Северного речного вокзала, могли дойти до пяти морей: Азовского, Черного, Каспийского, Балтийского и Белого.

Причал Северного речного вокзала может принимать до 24 судов в сутки. С начала 90-х годов речные перевозки стали сокращаться, из-за чего вокзал пришел в упадок. В 2009 году его закрыли из-за аварийного состояния.

В 2017 году вокзал передали в собственность Москвы, и его начали готовить к реставрации. Проект предполагает реконструкцию набережной, причалов и площади у основного здания, а также прилегающей парковой территории. Противоаварийные и реставрационные работы должны завершиться в 2020 году.

Главный вестибюль, зал ожидания, ресторан и кабинет специального назначения – особо ценные интерьеры вокзала. Их восстановят до первоначального состояния. Отреставрируют башенные часы XVIII–XIX веков, панно с изображениями девяти шлюзов Канала имени Москвы, панно и витражи с государственными гербами советских республик.

Восстановление медальонов у главного входа – особенно сложная задача. Они сделаны из фарфора, причем сохранность одного из них – 50%. Реставраторы уверены, что справятся с этой работами, и медальон сможет сохраниться еще 30–40 лет.

После окончания реставрации вокзал станет общественным пространством с транспортной функцией. Здание будет круглый год доступно для посетителей. Там расположатся ресторан, кафе и магазины с сувенирами. Объект приспособят и для комфортного доступа маломобильных горожан.

Набережную и площадь у здания благоустроят в едином стиле. Основная тема благоустройства – река. Например, на кровле уличных павильонов и кафе установят элементы корабельных мачт. Летом остекление павильонов будет складываться в гармошку, открывая вид на реку и свободный доступ к воде. Места отдыха и торговли защитят специальные навесы от солнца и дождя.

Для детей сделают площадку со скалодромом и другими игровыми комплексами. Вдоль набережной оборудуют велодорожку в 1,2 километра.

В южной части набережной обустроят зону отдыха с тремя бассейнами, кафе на 130 мест и зоной проката катеров. В павильоне для посетителей разместят душевые кабины, раздевалки с сейфовыми ячейками, санузлы, зону выдачи полотенец, кассовый блок. Все бассейны будут с подогревом

С вокзала планируется организовать регулярные речные пассажирские перевозки, связывающие Москву с Подмосковьем и другими регионами страны, а также развивать туристические маршруты. Отдельным проектом станет благоустройство парка площадью 24 гектара в 2020 году. Ему хотят вернуть историческую функцию – места круглогодичного отдыха для всех горожан.