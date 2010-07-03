В столице появится миниатюра Канала имени Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Уменьшенная копия Канала имени Москвы появится на причале Северного речного вокзала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ГБУ "МосТрансПроект" Александра Полякова.

Полякова отметил, что на мини-копии Канала дети и взрослые смогут запустить кораблики, закрыть и открыть шлюзы, а также изучить структуру канала.

"Ручей появится в рамках реконструкции набережной, причалов и площади у основного здания Северного речного вокзала согласно концепции, которую разработали в НИИ "МосТрансПроект". Ручей повторит форму канала и будет иметь стилизованные копии настоящих шлюзов канала имени Москвы", – сказал Поляков.

Он уточнил, что территория набережной у вокзала и площадь у основного здания будут выполнены в едином стиле. На территории набережной будут размещены кафе, ярмарки, павильоны. Все объекты выполнят в белых, серых и бежевых цветах.

Также предусмотрены детские и спортивные площадки с различными игровыми комплексами. А вдоль набережной оборудуют велосипедную дорожку длиной чуть больше двух километров. По ее длине для отдыха установят скамейки и навесы.

Здание Северного речного вокзала было построено в 1937 году как часть комплекса канала Москва – Волга. Здание отличают высокий шпиль, который увенчан звездой (раньше она располагалась на Спасской башне Кремля), и широкая центральная лестница. В 1990-е снижение объема пассажироперевозок привело к передаче здания в аренду коммерческим фирмам. В 2010 году его закрыли из-за аварийного состояния.

