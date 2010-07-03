Киевский вокзал и гостиница "Украина". Что еще появится на "Макете Москвы"

16:11
16:11
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более тысячи объектов пополнит "Макет Москвы" на ВДНХ этой осенью. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что на макете появятся Киевский вокзал, гостиница "Украина", Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, Культурный центр ЗИЛ и Екатерининский дворец.
Создавать макет специалисты начали еще в 2012 году. Особое внимание было уделено деталям, благодаря которым объектами можно управлять. Макет оснащен управляемой интерактивной системой подсветки. При этом у 16 тысяч объектов есть индивидуальная подсветка, регулируемая по яркости.
"На период проведения монтажных работ павильон на ВДНХ будет закрыт для посетителей. Точное время и срок закрытия будут объявлены в конце августа", – рассказал Сергей Левкин.
После возведения всех миниатюр площадь макета составит 429 квадратных метров. В него войдут более 20 тысяч зданий и сооружений.
Макет открылся в октябре 2017 года на Сиреневой аллее ВДНХ. Масштаб модели – 1:400. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода "Серп и Молот", на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.
В павильоне действует несколько интерактивных программ. Посетители могут посмотреть четыре пятиминутных светотехнических шоу – "Мегаполис Москва", "Времена года", "История Москвы" и "Архитектурные стили Москвы".
Модель города постепенно пополняется. Полностью макет планируется завершить в 2020 году. Площадь арт-объекта составит около тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что посетителям павильона "Макет Москвы" начнут выдавать аудиогиды для самостоятельных экскурсий.
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