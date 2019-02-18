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14:18

Аудиогиды на пяти языках появятся в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

город досуг

14:18

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетителям павильона "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ начнут выдавать аудиогиды для самостоятельных экскурсий, передает Агентство "Москва".

Сейчас специалисты макета заканчивают техническую работу над новым сервисом. Аудиогиды будут работать на русском, английском, немецком, французском и китайском языках, рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что одно из четырех светотехнических шоу – "Архитектурные стили Москвы" – скоро будет сопровождаться дикторским текстом. Это позволит подробнее познакомиться с барокко, классицизмом, ампиром, модерном и другими стилями.

Посетители павильона могут увидеть четыре светотехнических шоу: "Мегаполис Москва", "Времена года", "Архитектурные стили Москвы" и "История Москвы". Их показывают в начале каждого часа.

Площадь макета составляет 368 квадратных метров. На нем представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы.

город досуг

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