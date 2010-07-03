Москвичи смогут увидеть интерактивные макеты "Лужников" и "Москва-Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интерактивные макеты спорткомплекса "Лужники" и делового центра "Москва-Сити" представят на выставке "Москва. Город меняется для вас", которая пройдет в ЦВЗ "Манеж". Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, "выставка покажет в необычном интерактивном виде все проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы". Левкин пообещал, что посетители Манежа смогут увидеть, например, макеты крупных архитектурных и градостроительных проектов, таких как "Лужники" и "Москва-Сити". "Мы покажем умные технологии, которые сегодня уже применяются и внедряются в городскую среду", – цитирует главу ведомства Агентство "Москва".

Ранее Сергей Собянин пригласил горожан на бесплатную выставку "Москва. Город меняется для вас". Она будет проходить в Манеже с 4 по 14 июля.

По словам мэра, организаторы подготовят для гостей VR- и арт-объекты, которые расскажут как о недавних переменах в жизни города, так и о том, что ждет столицу в будущем. Главными экспонатами выставки станут макеты комплекса "Москва-Сити", "Лужников", ВДНХ и набережных Москвы-реки.