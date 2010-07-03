Собянин пригласил москвичей на бесплатную выставку "Москва. Город меняется для вас"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин на своей странице в Twitter пригласил жителей столицы на выставку "Москва. Город меняется для вас". Сообщается, что вход на экспозицию будет бесплатным для всех посетителей.

Выставка пройдет в Манеже с 4 по 14 июля. Организаторы подготовят для гостей мероприятия с помощью 3D-голограммы, VR- и арт-объекты, которые расскажут как о произошедших уже переменах в жизни города, так и о том, что ждет столицу в будущем.

С 4 по 14 июля в "Манеже" пройдет мультимедийная выставка "Москва. Город меняется для вас". С помощью 3D-голограмм, VR и арт-объектов расскажем, как изменится столица в ближайшие годы. Вспомним о глобальных переменах последних семи лет. Вход свободный. #МУФ2019 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 1, 2019

Ранее сообщалось, что 6 июля для московских учеников в рамках проекта "Субботы московского школьника" пройдут бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии. 13 июля в столице отпразднуют день московского транспорта.