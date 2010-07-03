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18:24

Собянин пригласил москвичей на бесплатную выставку "Москва. Город меняется для вас"

мэр Москвы Сергей Собянин выставки

18:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин на своей странице в Twitter пригласил жителей столицы на выставку "Москва. Город меняется для вас". Сообщается, что вход на экспозицию будет бесплатным для всех посетителей.

Выставка пройдет в Манеже с 4 по 14 июля. Организаторы подготовят для гостей мероприятия с помощью 3D-голограммы, VR- и арт-объекты, которые расскажут как о произошедших уже переменах в жизни города, так и о том, что ждет столицу в будущем.

Ранее сообщалось, что 6 июля для московских учеников в рамках проекта "Субботы московского школьника" пройдут бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии. 13 июля в столице отпразднуют день московского транспорта.

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