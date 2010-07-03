Ретроавтомобили и мотофристайл. Как пройдет День московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День московского транспорта в третий раз отметят в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В этом году праздник пройдет 13 июля на пяти площадках.

Они будут работать с 12:00 до 18:00 в парке "Зарядье", на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, праздник, посвященный городскому транспорту, объединяет не только сотрудников транспортных предприятий, но и пассажиров.

Это будет уже второй в этом году парад трамваев. Первый прошел 20 апреля – в день празднования юбилея московского трамвая. Тогда мероприятие посетили более 250 тысяч зрителей.

Как и в предыдущий раз, трамваи проедут от улицы Шаболовки по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. Колонна стартует в 11:00, а после парада направится на Чистопрудный бульвар, где пройдет выставка трамваев.

Возле главного входа ВДНХ можно будет посмотреть на ретроавтомобили. В "Зарядье" с 9 по 31 июля можно будет увидеть фотографии транспорта разных лет. На проспект Академика Сахарова пройдет мотофристайл-шоу. На Трубной площади можно будет поучаствовать в квесте.

На всех пяти площадках программа будет сопровождаться живой музыкой. А завершится День московского транспорта ночным велофестивалем. Ожидается участие более 15 тысяч человек.

