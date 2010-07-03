Выставка трамваев пройдет на Чистопрудном бульваре

13 июля на Чистопрудном бульваре состоится выставка трамваев, приуроченная ко Дню московского транспорта. Выставка продлится до 18:00, сообщает Мосгортранс.
Колонна старинных трамвайных вагонов пройдет по центральным улицам: Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.
С 12:00 часов ими можно будет полюбоваться на Чистопрудном бульваре. Гостей встретят артисты в исторических костюмах. Организаторы подготовили развлекательную программу с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами.
Предыдущий парад состоялся 20 апреля. Он был приурочен к 120-летию запуска трамвайного движения в Москве и собрал рекордное количество гостей.
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