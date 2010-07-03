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19:00

В РЖД рассказали о тестировании автопилота поездов "Ласточка"

транспорт технологии

19:00

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тестирование автопилота поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) будет проводиться в ближайший год. Отмечается, что его будут контролировать машинисты, сообщает пресс-служба РЖД.

Сейчас компания уже приступила к постепенному оснащению парка электричек, инфраструктуры станций и технологических объектов МЦК аппаратурой для дистанционного контроля и управления движением.

На этапе тестирование в ближайший год не планируется тестовых поездок с пассажирами или тестовых поездок одновременно с пассажирскими перевозками на МЦК.

Ранее сообщалось, что инфраструктуру МЦК готовят к переходу на четырехминутный интервал движения "Ласточек" в часы пик. В остальные часы интервал движения составит 8 минут.

"Это наш город": МЦК перейдет на новый интервал движения поездов

Почти 40 курсирующих по МЦК "Ласточек" до конца 2019 года оборудуют дополнительными ультразвуковыми датчиками, которые позволят скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.

По МЦК ходят "Ласточки" производства Siemens, адаптированные для России. В них есть энергосберегающее оборудование, видеокамеры, кондиционеры, зарядки для телефонов, бесплатный Wi-Fi, туалеты, приспособленные для маломобильных граждан.

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