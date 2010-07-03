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09:03

Более полумиллиона человек пользуются МЦК в будний день

транспорт

09:03

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 500 тысяч человек пользуются МЦК в будний день, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, такая тенденция сохраняется на протяжении трех недель. По сравнению с апрелем прошлого года, пассажиропоток вырос более чем на 25 процентов, отметил заммэра.

Он уточнил, что пассажирами кольца 3 апреля стали почти 562 тысячи человек. Всего с начала года МЦК перевезло свыше 45 миллионов пассажиров, что на 17,5 процента больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Ликсутов напомнил, что сейчас с МЦК можно сделать пересадку на 23 станции радиальных линий метро и на девять платформ пригородного железнодорожного транспорта. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи.

Заммэра подчеркнул, что в этом году МЦК продолжат интегрировать в транспортную систему города. Планируется перенести платформу Северянин Ярославского направления ближе к станции МЦК Ростокино, станцию Лихоборы МЦК соединят надземным переходом с платформой НАТИ. Кроме того, завершится интеграция станций Стрешнево МЦК и Ленинградская МЖД.

К концу года собираются также сократить интервалы движения поездов на МЦК с пяти до четырех минут в часы пик. Это позволит увеличить число пассажирских мест еще на 25 процентов, заключил Ликсутов. Ночные тестирования новой схемы движения пройдут на МЦК в июне-июле, а испытания беспилотного вождения поездов начнутся к концу года.

В начале месяца сообщалось, что с сентября 2016 года МЦК перевезло 300 миллионов человек. Юбилейному пассажиру кольца вручили подарки от РЖД и метро.

"Мосгорсправка": интеграция МЦК и железных дорог

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