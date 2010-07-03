Более полумиллиона человек пользуются МЦК в будний день

Свыше 500 тысяч человек пользуются МЦК в будний день, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его словам, такая тенденция сохраняется на протяжении трех недель. По сравнению с апрелем прошлого года, пассажиропоток вырос более чем на 25 процентов, отметил заммэра.
Он уточнил, что пассажирами кольца 3 апреля стали почти 562 тысячи человек. Всего с начала года МЦК перевезло свыше 45 миллионов пассажиров, что на 17,5 процента больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
Ликсутов напомнил, что сейчас с МЦК можно сделать пересадку на 23 станции радиальных линий метро и на девять платформ пригородного железнодорожного транспорта. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи.
Заммэра подчеркнул, что в этом году МЦК продолжат интегрировать в транспортную систему города. Планируется перенести платформу Северянин Ярославского направления ближе к станции МЦК Ростокино, станцию Лихоборы МЦК соединят надземным переходом с платформой НАТИ. Кроме того, завершится интеграция станций Стрешнево МЦК и Ленинградская МЖД.
К концу года собираются также сократить интервалы движения поездов на МЦК с пяти до четырех минут в часы пик. Это позволит увеличить число пассажирских мест еще на 25 процентов, заключил Ликсутов. Ночные тестирования новой схемы движения пройдут на МЦК в июне-июле, а испытания беспилотного вождения поездов начнутся к концу года.
В начале месяца сообщалось, что с сентября 2016 года МЦК перевезло 300 миллионов человек. Юбилейному пассажиру кольца вручили подарки от РЖД и метро.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.