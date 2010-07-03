Четыре стеклянных перехода через МЦК откроют в столице до конца года

До конца текущего года в столице планируют открыть четыре стеклянных пешеходных перехода через пути Московского центрального кольца (МЦК). Первый переход протяженностью 185 метров протянется от створа Старокоптевского переулка в сторону улицы Михайловская.
Переход соединит районы Головинский и Коптево, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Второй стеклянный переход длиной 190 метров откроют в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда №6560. Он свяжет поселок художников в районе Сокол с жилыми микрорайонами соседнего Щукина и территорией лесопарка "Большая Всехсвятская роща".
Третий переход планируют построить над проспектом Мира. Переход длиной 85 метров станет частью строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ярославская".
Еще один мост через МЦК построят в районе Богородское неподалеку от станции МЦК "Бульвар Рокоссовского". Он соединит 3-й проезд Подбельского с улицей Пермская и парком "Лосиный остров".
Как отмечается, работы ведут в технологические часы, чтобы не мешать поездам МЦК курсировать по расписанию.
Новые пешеходные мосты сделают безопасными и удобными. Их оснастят панорамными окнами из прочного антивандального стекла. Внутри переходы оборудуют лифтами и пандусами.
Ранее стало известно, что почти 40 курсирующих по МЦК "Ласточек" до конца текущего года оборудуют дополнительными ультразвуковыми датчиками. Они позволят скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.
По Московскому центральному кольцу ходят поезда "Ласточка" производства Siemens, адаптированные для России. В них предусмотрены энергосберегающее оборудование, видеокамеры, кондиционеры, зарядки для телефонов, бесплатный Wi-Fi, а также туалеты, приспособленные для маломобильных граждан. На станциях МЦК установлены урны и зарядки для мобильных телефонов.
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