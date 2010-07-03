Образец "Ласточки" с элементами беспилотников поедет по МЦК летом

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Опытный образец поезда "Ласточка" с элементами беспилотных систем планируют запустить на Московском центральном кольце (МЦК) летом 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на группу "Синара".

"Следующим этапом на пути к беспилотному управлению электропоездом станет изготовление опытного образца со встроенной системой "машинного зрения", которая предусматривает установку камер, радаров и сканирующих лидаров, позволяющих формировать двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства при помощи оптических систем", – рассказала пресс-служба компании.

На крыше "Ласточки" будет смонтирована инфракрасная камера. Опытный образец хотят запустить на МЦК летом 2019 года.

Ранее стало известно, что почти 40 курсирующих по МЦК "Ласточек" до конца текущего года оборудуют дополнительными ультразвуковыми датчиками. Они позволят скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.