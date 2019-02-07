Москвичам предложат новые способы покупки билетов на электричку

В 2019 году пассажиры электричек смогут покупать электронные билеты на любое направление через мобильное приложение. Об этом порталу Москва 24 рассказал начальник Управления ИТ АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) Игорь Евдокимов. На сегодняшний день с помощью смартфона можно купить билеты на четырех направлениях: Павелецком, Ярославском, Казанском и Ленинградском (относится к МТ ППК). О том, какими способами сейчас можно купить билет на электричку и какие готовят в недалеком будущем, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Кассы

Самый простой и одновременно самый старый способ покупки билетов на электричку – с помощью касс. Правда, сейчас в окошке кассир уже дает не только бумажные билетики, по которым можно пройти на платформу, но также может записать билет на транспортную карту ("Тройка", "Стрелка" или социальная карта), оформить абонемент и даже дать карточку провожающего – она позволяет пройти на платформу, чтобы помочь с вещами знакомому или родственнику.

Оплатить все операции можно также, не доставая кошелек из кармана: банковская карта, бесконтактные сервисы смартфона и все другие современные способы оплаты доступны для пассажиров.

Автоматы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Для разгрузки очередей в кассы появились билетные автоматы. Современные аппараты по покупке билетов практически полностью могут заменить кассира. В них можно купить любые виды билетов, включая абонементы и льготные билеты при наличии социальной карты, а также транспортные карты перевозчика.

Если вы любитель велосипедов, то тут же можно докупить билет для двухколесного железного друга, причем с 11 до 16 часов и с 21 до 6 часов утра его можно провезти бесплатно, а также оплатить провоз багажа и своего любимого домашнего животного (25% от стоимости разового билета). Кроме оплаты наличными, в автоматах можно расплатиться банковской картой, включая бесконтактные, и с помощью смартфона. Билетопечатающие автоматы стоят на всех столичных вокзалах и на большинстве станций пригородного сообщения.

Талоны на электрички

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 2016 года на некоторых станциях, где нет билетных автоматов и касс или они работают ограниченное время, для удобства пассажиров установили терминалы для печати предварительных проездных документов. С помощью новых терминалов пассажиры могут бесплатно получить посадочный талон, а оплатить проезд уже в электричке у контролеров, в кассе после приезда на платформе назначения или в билетопечатающем устройстве. Такой талон позволяет оплачивать только стоимость проезда, но не платить дополнительно сервисный сбор, который составляет 100 или 200 рублей.

Сейчас подобные аппараты можно встретить на Киевском, Ярославском, Савеловском, Казанском и на Рижском направлениях. На 19 станциях Киевского направления установили 42 терминала самообслуживания, 33 терминала появились на 11 остановочных пунктах Ярославского направления, 51 терминал предварительной продажи билетов располагается на 22 остановках Савеловского направления, 119 терминалов установили на 33 платформах Казанского направления, а на Рижском – более 60 терминалов на 25 станциях. Все они оборудованы солнечными батареями и антивандальным покрытием.

Банковские и транспортные карты

В течение пары лет пригородные перевозчики обещают ввести очень удобный вид оплаты – с помощью транспортной или банковской карты прямо на турникете. Предполагается, что пройти на электричку можно будет, приложив к валидатору турникета "Тройку", "Стрелку" или бесконтактную банковскую карту, на которой заблокируется определенная сумма и спишется на конечной станции. На станциях, где нет турникетов, будут установлены валидаторы для контроля проезда.

Однако вопрос все еще обсуждается. Главная проблема введения такого способа оплаты в том, что пока не на всех станциях пригородного сообщения есть турникеты.

Мобильное приложение

Осенью прошлого года в мобильном приложении ЦППК появилась возможность покупать электронные билеты на электричку через смартфон. Чтобы приобрести билет, пассажирам нужно установить приложение "Расписание и билеты ЦППК", затем выбрать маршрут, электропоезд, дату поездки и вид билета – "туда" или "туда-обратно". Заплатить за билет можно банковской картой или через Google Pay и Apple Pay. После покупки электронного билета его нужно активировать в приложении, просканировать QR-код на дисплее, размещенном на спецтурникете на станции отправления. На электронном билете появится штрих-код, который нужно приложить к сканеру турникета на железнодорожной станции.

Сейчас купить электронный билет можно для большинства станций трех направлений Московской железной дороги (МЖД). Такая возможность есть у пассажиров на 10 платформах Павелецкого направления: Павелецкий вокзал, Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская, Домодедово, Аэропорт-Домодедово, Барыбино, Михнево, Ступино.

С 1 ноября прошлого года можно купить электронный билет на Ярославском направлении для 22 станций: Ярославский вокзал, Москва-3, Маленковская, Яуза, Северянин, Лосиноостровская, Лось, Перловская, Тайнинская, Мытищи, Подлипки-Дачные, Воронок, Щелково, Чкаловская, Монино, Ивантеевка-2, Ивантеевка, Фрязино-Пассажирская, Строитель, Заветы Ильича, Пушкино, Александров-1.

Фото: пресс-служба ЦППК

Мобильный сервис также позволяет оформить билеты от станций Казанского направления: Казанский вокзал, Электрозаводская, Новая, Фрезер, Перово, а также Вешняки, Выхино, Косино, Ухтомская, Люберцы, Панки и Томилино. В перечень также входят Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Фабричная, Раменское, 88 км, Коломна, Голутвин, Куровская и Шатура.

Для того чтобы приобрести электронный билет для проезда на Ленинградском направлении (Октябрьская железная дорога), необходимо скачать еще одно приложение "РЖД Пассажирам". Оно позволяет оформить билеты на пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), курсирующие на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). В приложении можно оформить разовые билеты "Туда" или "Туда и обратно" на обычные электрички, поезда "Комфорт" и скоростные "Ласточки". Также можно купить электронный абонемент.

Распознавание лиц

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Перевозчики уже сейчас задумываются о внедрении самых инновационных видов оплаты проезда. В будущем пассажиры смогут полностью отказаться от билетных носителей, то есть от бумажных билетов, транспортных карточек и любых других дополнительных приспособлений. А главным носителем информации станут биометрические данные человека. Предполагается, что по желанию пассажиров будут считывать их биометрические данные для покупки билетов на электричку. Это позволит проходить через турникеты без предъявления билета или абонемента. Система автоматически вычислит, есть ли у пассажира действующий проездной документ.

"Не надо будет носить с собой пластиковую карту, не надо будет носить с собой смартфон или что-то дополнительное, пассажир сможет просто пройти через наши турникеты и воспользоваться нашими услугами", – пояснил начальник Управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.

При этом все биометрические данные пассажиров будут собирать только с согласия человека, а хранить их будут в защищенном месте, чтобы они не стали достоянием общественности и не оказались в руках мошенников. В тестировании технологии распознавания лиц уже участвуют Киевский вокзал и транспортно-пересадочный узел "Солнечная", правда, участвую в эксперименте только сотрудники компании перевозчика, но не пассажиры. Как говорят разработчики, в этой технологии многое зависит от инфраструктуры, от погоды, от состояния человека, от наличия у него головного убора и других условий. Первые результаты по тестированию биометрической системы контроля оплаты проезда в электричках могут представить в 2019 году.