На станциях Казанского направления установили терминалы предварительной продажи билетов

Фото: пресс-служба АО "Центральная ППК"

119 терминалов предварительных проездных документов установили на станциях Казанского направления, сообщает пресс-служба ЦППК.

Терминалы появились на 33 остановочных пунктах, где нет касс или они работают в некруглосуточном режиме.

Предварительный проездной документ подтверждает начальную точку маршрута пассажира. Он позволяет оплачивать только стоимость проезда, и не платить дополнительно сервисный сбор, который сейчас составляет 100 рублей.

Такие терминалы устанавливаются с 2016 года. Сейчас они работают на 52 станциях Киевского, Ярославского и Савеловского направлений.

В июле сообщалось о планах установить терминалы на 25 станциях Рижского направления. Всего установят 64 устройства, как стационарных, так и навесных.