Терминалы предварительной продажи билетов появятся на Рижском направлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Терминалы предварительной продажи билетов появятся на 25 станциях Рижского направления. Всего установят 64 устройства, как стационарных, так и навесных. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Терминалы по выдаче предварительных билетов будут устанавливаться на тех станциях, где отсутствуют кассы, а также нет или не работают билетные автоматы. С помощью новых терминалов пассажиры смогут бесплатно получить посадочный талон, а оплата проезда будет производиться либо в электричке у контролеров, либо на станции назначения. Такой талон позволит оплачивать только стоимость проезда, но не платить дополнительно сервисный сбор, который сейчас составляет 100 рублей.
Также установка терминалов предварительного проездного документа позволяет контролировать, действительно ли пассажир сел в электричку на станции, где нет кассы. Новые терминалы на Рижском направлении МЖД планируется установить осенью этого года.
Станции, где появятся терминалы предварительной продажи билетов:
Сейчас подобные аппараты можно встретить на Киевском, Ярославском и на Савеловском направлениях. На 19 станциях Киевского направлении установили 42 терминала самообслуживания, 33 терминала появились на 11 остановочных пунктах Ярославского направления, 51 терминал предварительной продажи билетов располагается на 22 станциях Савеловского направления. Все они оборудованы солнечными батареями и антивандальным покрытием.
Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует разработать прототип тренажера виртуального вагона пригородного поезда с находящимися в нем пассажирами. Проверить билеты у "нереальных" пассажиров и научиться вежливости контролеры смогут с помощью специального шлема и манипуляторов.
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