Временные билеты можно будет купить на 22 станциях Савеловского направления МЖД

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Терминалы предварительной продажи проездных билетов появятся на 22 станциях Савеловского направления МЖД, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 51 аппарат установят в ноябре.

Устройства будут бесплатно выдавать посадочные талоны. Благодаря им оплатить проезд можно будет у контролера в электричке или на станции прибытия. Аппараты установят на станциях, где нет касс или билетных автоматов.

Посадочные талоны, или временные билеты, подтверждают посадку в поезд на конкретной станции. По ним можно оплатить проезд у контролеров в электричке, в кассе или билетном автомате на станции назначения без сервисного сбора в 100 рублей. Сервисный сбор взимается, когда нет ни билета, ни посадочного талона.

Впервые терминалы предварительной продаж установили на 19 станциях Киевского направления в 2016 году. Там заработали 42 аппарата. С июля на 11 платформах Ярославского направления появились еще 33 терминала.

Чтобы на станции прибытия оплатить проезд по талону в билетных автоматах, нужно в меню автомата выбрать раздел "Оплата", ввести код с талона в специальное поле и внести сумму. Терминалы установят на станциях Марк, Новодачная, Хлебниково, Шереметьевская, Депо, Луговая, Трудовая, Яхрома, Каналстрой, платформа 75-й километр, Орудьево, платформа 94-й километр, Власово, Лебзино, платформа 124-й километр, Соревнование, Запрудня, Темпы, Мельдино, платформа 119-й километр, Карманово, Дубна. Там появится по два–три терминала.