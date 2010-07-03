МЦК перевезло 300 млн пассажиров со дня открытия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Поезда МЦК перевезли 300 миллионов пассажиров со дня запуска нового городского транспорта. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

По словам мэра, такой результат превысил самые смелые ожидания. "Благодаря удобной стыковке с другим городским транспортом, Московское центральное кольцо выбирают все больше горожан", – отметил глава города, прикрепив фото юбилейного пассажира – 20-летнего студента РГСУ Никиты Родина.

МЦК открыли в сентябре 2016 года. На новом кольце 31 транспортно-пересадочный узел, где пассажиры могут пересесть на наземный транспорт.

В будни по Московскому центральному кольцу курсируют 177 пар поездов "Ласточка", а в выходные – 150 пар. Вместимость каждого состава – 1,5 тысячи пассажиров. Электропоезда приспособлены для инвалидов, пассажиров с детьми и велосипедистов. В них есть туалеты, системы климат-контроля и бесплатный Wi-Fi.

До конца года в Москве откроют четыре стеклянных перехода через МЦК. Первый переход протяженностью 185 метров протянется от створа Старокоптевского переулка в сторону улицы Михайловская.