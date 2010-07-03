Кольцо "Тройка" и подстаканник подарили 300-миллионному пассажиру МЦК

Фото: Telegram-канал "Агентство "Москва"

Подарки "Российских железных дорог" и Московского метрополитена вручили 300-миллионному пассажиру МЦК, передает Агентство "Москва".

Им стал 20-летний студент РГСУ Никита Родин. Пассажира встретили на станции "Бульвар Рокоссовского".

Ему вручили кольцо "Тройка" с годовым абонементом для проезда на столичном транспорте. РЖД подарили пассажиру золотую карту "РЖД бонус" и фирменный посеребренный подстаканник.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что МЦК с момента открытия в сентябре 2016 году перевезло 300 миллионов пассажиров. По его словам, это превысило самые смелые ожидания.

В будни по кольцу курсируют 177 пар поездов "Ласточка", а в выходные – 150 пар. Вместимость каждого состава – 1,5 тысячи пассажиров.

А подземка выпустила лимитированную партию жетонов с функционалом "Тройки". Ограниченный тираж уже выпускался в августе 2018 года.

Пополнить его можно в кассах метрополитена или с помощью мобильного приложения "Метро Москвы". Жетон продают в сувенирных магазинах на "Трубной" и "Маяковской"