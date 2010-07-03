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09:16

Ни дня без рекорда: МЦК перевезло 3 апреля более 560 тысяч человек

транспорт

09:16

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Фото: ТАСС/Тихомиров Станислав

Порядка 562 тысяч человек воспользовались МЦК 3 апреля, сообщает пресс-служба МЖД.

3 апреля "Ласточки" ездили с минимальным интервалом пять минут на два часа дольше – до 23:00. Режим работы МЦК изменили из-за футбольного матча между командами "Локомотив" и "Ростов" на стадионе "РЖД Арена". Находящейся у него станцией "Локомотив" воспользовались 28,3 тысячи человек.

Пассажиропоток увеличился на транспортно-пересадочных узлах Площадь Гагарина, Ботанический сад и Бульвар Рокоссовского. Причиной роста стало временное закрытие участка Сокольнической линии метро от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского". Предыдущий рекорд на МЦК зафиксировали 2 апреля, когда его пассажирами стали 543 тысячи человек.

Сейчас идут работы по сокращению межинтервального режима между "Ласточками" до четырех минут в часы пик и до восьми минут в остальное время. Ночные тестирования новой схемы движения пройдут на МЦК в июне-июле, а испытания беспилотного вождения поездов стартуют к концу года.

В депо "Подмосковная" строятся дополнительные помещения для технического обслуживания подвижного состава, а на станции Андроновка возводится всесезонная мойка. По предварительным оценкам, благодаря сокращению интервала число рейсов увеличится до 484 в будние дни. Это на 130 больше, чем сейчас. На новый интервал движения электропоезда должны перейти осенью 2019 года.

С сентября 2016 года МЦК перевезло 300 миллионов человек. Юбилейному пассажиру кольца вручили подарки от РЖД и метро: кольцо "Тройка" с годовым абонементом, золотую карту "РЖД бонус" и фирменный посеребренный подстаканник.

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транспорт

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