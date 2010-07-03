МЦК обновило рекорд по пассажирам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 540 тысяч человек перевезло МЦК 2 апреля, сообщается в микроблоге столичного метро в Twitter.

"У МЦК – новый рекорд. Вчера Московским центральным кольцом воспользовались 543 тысячи человек", – отметила подземка.

Пассажиры пересели на МЦК после временного закрытия нескольких станций Сокольнической линии метро. До субботы не работает участок от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского".

Предыдущий рекорд на кольце зафиксировали 20 февраля, когда им воспользовались 523 тысячи 740 человек.

К 1 апреля пассажирами МЦК стали 300 миллионов человек с момента открытия в сентябре 2016 года. Юбилейному пассажиру достались подарки от РЖД и метро: кольцо "Тройка" с годовым абонементом, золотая карта "РЖД бонус" и фирменный посеребренный подстаканник.

В будни по кольцу курсируют 177 пар поездов "Ласточка", в выходные – 150 пар. Вместимость каждого состава – 1,5 тысячи пассажиров. Поезда приспособлены для инвалидов, пассажиров с детьми и велосипедистов. В них есть туалеты, системы климат-контроля и бесплатный Wi-Fi.

"Это наш город": поезда МЦК перевезли 300 млн пассажиров со дня запуска