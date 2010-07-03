Посетители матча "Локомотив" − "Ростов" уехали со стадиона на МЦК за 30 минут

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Посетители матча между футбольными клубами "Локомотив" и "Ростов" смогли уехать со стадиона "РЖД Арена" на МЦК в течение 30 минут. Об этом сообщает в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"МЦК справилось с перевозкой зрителей матча "Локо" − "Ростов", − сказано в сообщении метрополитена. Благодаря этому почти все болельщики покинули стадион за полчаса. Когда любители футбола прибывали на "РЖД Арену" и разъезжались по домам после матча, "Ласточки" на МЦК ходили каждые пять минут, отметили представители пресс-службы.

#МЦК справилось с перевозкой зрителей матча #ЛокоРостов. Почти все болельщики уехали со стадиона «Локомотив» на МЦК за полчаса. На время прибытия и убытия зрителей «Ласточки» ходили каждые 5 минут. — Московское метро (@MetroOperativno) 3 апреля 2019 г.



Матч между "Локомотивом" и "Ростовым" проходил в рамках полуфинала Кубка России по футболу. Встреча закончилась вничью со счетом 2:2. Ответная игра состоится в Ростове-на-Дону 15 мая.