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03 апреля, 23:08

Посетители матча "Локомотив" − "Ростов" уехали со стадиона на МЦК за 30 минут

транспорт спорт метро

03 апреля, 23:08

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Посетители матча между футбольными клубами "Локомотив" и "Ростов" смогли уехать со стадиона "РЖД Арена" на МЦК в течение 30 минут. Об этом сообщает в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"МЦК справилось с перевозкой зрителей матча "Локо" − "Ростов", − сказано в сообщении метрополитена. Благодаря этому почти все болельщики покинули стадион за полчаса. Когда любители футбола прибывали на "РЖД Арену" и разъезжались по домам после матча, "Ласточки" на МЦК ходили каждые пять минут, отметили представители пресс-службы.


Матч между "Локомотивом" и "Ростовым" проходил в рамках полуфинала Кубка России по футболу. Встреча закончилась вничью со счетом 2:2. Ответная игра состоится в Ростове-на-Дону 15 мая.

транспорт спорт метро

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