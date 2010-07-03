Тестирования новой схемы движения поездов на МЦК пройдут летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночные тестирования схемы движения "Ласточек" с интервалом в четыре минуты пройдут на МЦК в июне-июле, рассказал начальник дирекции скоростного сообщения – филиала РЖД Антон Петров.

К 1 ноября планируется сократить интервал до четырех минут в пиковые периоды и до восьми минут в остальные. Сейчас для "Ласточек" готовят парки, приобретается дополнительный подвижной состав, усиливается инфраструктура депо и инфраструктура напольного сервиса. В рамках тестирования проверят всю напольную автоматику и системы безопасности поездов.

Тестирование беспилотного вождения поездов стартует к концу года. Петров пояснил, что уже есть составы с системами, позволяющими точно останавливать поезд на платформе. Но это еще не полноценное автоведение, добавил он.

"Мы хотели бы до конца года сделать пилотный проект, а к 2021 году перед нами стоит задача реализовать полноценную эксплуатацию на МЦК беспилотного вождения", – цитирует Агентство "Москва" начальника дирекции.

По его словам, на МЦК в режиме автоведения эксплуатируется один поезд. На линию он вышел в прошлом году. Но пока в кабине присутствует локомотивная бригада в полном составе.

С сентября 2016 года МЦК перевезло 300 миллионов пассажиров. 300-миллионному пассажиру кольца вручили подарки от РЖД и метро: кольцо "Тройка" с годовым абонементом, золотую карту "РЖД бонус" и фирменный посеребренный подстаканник.