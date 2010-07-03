Парад трамваев в Москве собрал рекордное число гостей

Больше 250 тысяч человек приняли участие в параде к 120-летию запуска трамвайного движения в Москве. Об этом сообщает информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Спасибо всем жителям столицы за такой теплый прием. Мы также выражаем благодарность городским службам и местным органам власти за содействие в проведении мероприятия. Уверен, никто не остался равнодушным", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
19 ретро- и современных вагонов проследовали по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам до Чистопрудного бульвара.
Парад трамваев в столице проводят с 2014 года. На этот раз он стартовал от трамвайного депо имени Апакова, которому исполнилось 110 лет.
Впервые участниками парада стали довоенный прицепной вагон серии "С", воссозданный на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, а также два трамвая "Татра" Т3.
Помимо этого, для гостей представили вагоны "Ф" 1908 года выпуска, "КМ" и "КП" – 1930-х годов, а также ретро-вагоны КТМ-1 и КТП-1, которые были восстановлены по образцам 1948 года.
Современная трамвайная сеть Москвы насчитывает 418 километров трамвайных путей. На балансе Мосгортранса – более 800 трамвайных вагонов.
Каждый день трамваями пользуются свыше 650 тысяч человек. За весь прошлый год трамваи перевезли 219 миллионов пассажиров.
С 2011 года правительство Москвы реализует комплексную программу возрождения и модернизации трамвайного движения в городе. Специалисты меняют устаревшие модели на современные трамваи "Витязь-Москва", ремонтируют и обособляют трамвайные пути и строят новые линии.
В планах ежегодно закупать порядка 100 самых современных трамваев. Это позволит к 2024 году полностью обновить трамвайный парк Москвы. К этому же времени в столице отремонтируют около 200 километров путей.
Также в городе появятся новые трамвайные линии. Их построят в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, до МКАД продлят линию, проходящую вдоль шоссе Энтузиастов.
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