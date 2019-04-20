Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:32 (обновлено 20.04.2019 11:48)

Собянин дал старт городскому параду трамваев

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

11:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поучаствовал в параде трамваев, который приурочен к 120-й годовщине запуска первого электрического трамвая в столице.

"Какая история наших трамваев: 120 лет исполняется со времени, когда первый трамвай прошел по маршруту, и, конечно, в последнее годы было много сомнений: нужен или не нужен трамвай, такой бренчащий, шумящий, не всегда комфортный. Но вот мы сегодня можем сказать, что трамвай проходит свой ренессанс – новое рождение", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Он отметил, что обновление трамваев в городе должно завершиться через пять лет. "Я думаю, что в течение пяти лет все трамвайные пути будут менее шумные, отреставрированные, реконструированные, и старые трамваи можно будет увидеть только на ретропараде", – сказал Собянин. Он выразил уверенность в том, что все больше горожан станут ездить на трамваях.

Парад трамваев в столице проводят с 2014 года. На этот раз он стартовал от трамвайного депо имени Апакова, которому исполнилось 110 лет.

19 ретро- и современных вагонов следуют по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам до Чистопрудного бульвара. В составе колонны 19 вагонов – исторических и нового поколения.

Возглавил ее трамвайный поезд, состоящий из моторного вагона "Ф" и прицепного вагона "Н". Эти модели 1908 и 1909 годов выпуска сохранились в единственном экземпляре.

А на Чистопрудном бульваре место во главе колонны занял уникальный конный вагон 1884 года, запряженный четверкой лошадей.

Впервые участниками парада стали довоенный прицепной вагон серии "С", воссозданный на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, а также два трамвая "Татра" Т3.

Современная трамвайная сеть Москвы насчитывает 418 километров трамвайных путей. На балансе Мосгортранса – более 800 трамвайных вагонов.

Каждый день трамваями пользуются свыше 650 тысяч человек. За весь прошлый год трамваи перевезли 219 миллионов пассажиров.

С 2011 года правительство Москвы реализует комплексную программу возрождения и модернизации трамвайного движения в городе. Специалисты меняют устаревшие модели на современные трамваи "Витязь-Москва", ремонтируют и обособляют трамвайные пути и строят новые линии.

В планах ежегодно закупать порядка 100 самых современных трамваев. Это позволит к 2024 году полностью обновить трамвайный парк Москвы. К этому же времени в столице отремонтируют около 200 километров путей.

Также в городе появятся новые трамвайные линии. Их построят в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, до МКАД продлят линию, проходящую вдоль шоссе Энтузиастов.

Читайте также

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика