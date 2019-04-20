Собянин дал старт городскому параду трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поучаствовал в параде трамваев, который приурочен к 120-й годовщине запуска первого электрического трамвая в столице.

"Какая история наших трамваев: 120 лет исполняется со времени, когда первый трамвай прошел по маршруту, и, конечно, в последнее годы было много сомнений: нужен или не нужен трамвай, такой бренчащий, шумящий, не всегда комфортный. Но вот мы сегодня можем сказать, что трамвай проходит свой ренессанс – новое рождение", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Он отметил, что обновление трамваев в городе должно завершиться через пять лет. "Я думаю, что в течение пяти лет все трамвайные пути будут менее шумные, отреставрированные, реконструированные, и старые трамваи можно будет увидеть только на ретропараде", – сказал Собянин. Он выразил уверенность в том, что все больше горожан станут ездить на трамваях.

Парад трамваев в столице проводят с 2014 года. На этот раз он стартовал от трамвайного депо имени Апакова, которому исполнилось 110 лет.

19 ретро- и современных вагонов следуют по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам до Чистопрудного бульвара. В составе колонны 19 вагонов – исторических и нового поколения.

Возглавил ее трамвайный поезд, состоящий из моторного вагона "Ф" и прицепного вагона "Н". Эти модели 1908 и 1909 годов выпуска сохранились в единственном экземпляре.

А на Чистопрудном бульваре место во главе колонны занял уникальный конный вагон 1884 года, запряженный четверкой лошадей.

Впервые участниками парада стали довоенный прицепной вагон серии "С", воссозданный на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, а также два трамвая "Татра" Т3.

Современная трамвайная сеть Москвы насчитывает 418 километров трамвайных путей. На балансе Мосгортранса – более 800 трамвайных вагонов.

Каждый день трамваями пользуются свыше 650 тысяч человек. За весь прошлый год трамваи перевезли 219 миллионов пассажиров.

С 2011 года правительство Москвы реализует комплексную программу возрождения и модернизации трамвайного движения в городе. Специалисты меняют устаревшие модели на современные трамваи "Витязь-Москва", ремонтируют и обособляют трамвайные пути и строят новые линии.

В планах ежегодно закупать порядка 100 самых современных трамваев. Это позволит к 2024 году полностью обновить трамвайный парк Москвы. К этому же времени в столице отремонтируют около 200 километров путей.

Также в городе появятся новые трамвайные линии. Их построят в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, до МКАД продлят линию, проходящую вдоль шоссе Энтузиастов.

