Собянин пригласил горожан на парад трамваев на Чистопрудном бульваре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на парад трамваев. Мероприятие будет проходить 20 апреля днем на Чистопрудном бульваре.

"Трамвайному движению в Москве исполняется 120 лет. К юбилею Мосгортранс отреставрировал старинные вагоны. На парад трамваев в субботу впервые выйдут довоенный прицепной вагон серии С и два чехословацких – пассажирский и поливомоечный. Приходите на Чистопрудный в 12:00–15:00", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Во время парада зрителям покажут 18 вагонов – от исторических образцов до трамваев нового поколения. Трамвайная колонна стартует в 11:00 от Шаболовки и проследует по улицам Серпуховский Вал, Даниловский Вал, Дубининская, Новокузнецкая, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

На Чистопрудном бульваре с 12:00 до 15:00 пройдет выставка трамваев. Трансляцию парада покажет "Москва онлайн".

Из-за мероприятия в центре города изменятся маршруты наземного транспорта. Остановку "Метро "Октябрьская" для трамваев № 14, 26, 47 перенесут к домам № 4 и № 6 по улице Шаболовка. Трамваи будут разворачиваться через территорию депо имени Апакова.

Трамваи № 3 и № 39 после Павелецкого вокзала поедут до метро "Пролетарская" вместо метро "Чистые пруды". Между станцией метро "Павелецкая" и остановкой "Воронцово Поле" организуют специальные рейсы автобуса "Б".