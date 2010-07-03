Маршруты наземного транспорта изменятся из-за парада трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

20 апреля в центре Москвы изменятся маршруты наземного транспорта из-за проведения парада трамваев на Чистопрудном бульваре, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Остановку "Метро "Октябрьская" для трамваев № 14, 26, 47 перенесут к домам № 4 и № 6 по улице Шаболовка. Трамваи будут разворачиваться через территорию депо имени Апакова.

Трамваи № 3 и № 39 после Павелецкого вокзала поедут до метро "Пролетарская" вместо метро "Чистые пруды". Между станцией метро "Павелецкая" и остановкой "Воронцово Поле" организуют специальные рейсы автобуса "Б".

Изменения продлятся до окончания парада, который в этом году посвящен 120-летию открытия столичного движения общественного транспорта.

Колонна стартует от Шаболовки и проследует по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

После парада трамваи направятся на Чистопрудный бульвар. С 12 до 15 часов здесь пройдет выставка. Трансляцию парада можно посмотреть на этой странице или портале "Москва онлайн".