Москва онлайн покажет уникальные модели с парада трамваев

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

20 апреля московскому трамваю исполняется 120 лет. По этому поводу по центральным улицам проедет парад уникальных ретротрамваев. Колонна стартует от Шаболовки и проследует по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. После парада трамваи направятся на Чистопрудный бульвар. С 12 до 15 часов здесь пройдет выставка. Корреспондент Ярославна Зорькина изучит экспонаты и пообщается с москвичами.

Смотрите трансляцию с выставки 20 апреля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.