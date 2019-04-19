Парад трамваев и Вербное воскресенье: что перекроют и как объехать

В эти выходные, 20–21 апреля, в преддверии пасхальных праздников больше всего дорожных ограничений ожидается на периферии города – в районе столичных кладбищ. Кроме того, в субботу в столице пройдет парад трамваев на Чистопрудном бульваре, где также изменится схема движения транспорта. Расскажем, где будет не проехать и как все же добраться до цели.
Перекрытия в преддверии пасхальных праздников
В Вербное воскресенье, 21 апреля, введут ограничения движения для автомобилистов в семи округах столицы. Водители не смогут проехать поблизости с Востряковским, Домодедовским, Митинским, Николо-Архангельским, Перепечинским, Химкинским, Хованским и Щербинским кладбищами. Изменения движения будут действовать с 6 часов утра до вечера – 16–17 часов.
На северо-западе столицы перекроют движение на участке проезда Стратонавтов – от Волоколамского проезда до Тушинской площади. На участке Проектируемого проезда № 5492 – от улицы Фомичевой до Планерной, на Волоколамском проезде установят временные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей. В преддверии пасхальных мероприятий будут работать также выделенные полосы для общественного транспорта на участке Пятницкого шоссе – от МКАД до улицы Барышихи и на Волоколамском шоссе – от Тушинской площади до МКАД.
На востоке Москвы схема движения изменится на участках Вешняковской улицы – от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец. Также водители не смогут проехать по Суздальской улице – от Городецкой улицы до Никольско-Архангельского проезда, по Проектируемому проезду № 326 – от Салтыковской улицы до Никольско-Архангельского проезда. Кроме того, движение перекроют на улице Галины Вишневской – от улицы Суздальской до Салтыковской и от улицы Салтыковской до Николо-Архангельского кладбища.
На западе города изменится схема движения на участке улицы Рузской – от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, а также по Боровскому и Востряковскому шоссе – от Никулинской улицы до Озерной. А в Юго-Западном округе столицы перекроют движение по Молодцовскому проезду и путепроводу через Симферопольское шоссе – от Типографской улицы до Щербинского кладбища.
На юге Москвы перекроют участок дублера Каширского шоссе – от Шипиловской улицы до Ясеневой улицы при движении в сторону области. А на севере столицы движение перекроют на участках Новосходненского шоссе – от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище, Фестивальной улицы – от Смольной улицы до Ленинградского шоссе. Также водители не смогут воспользоваться дорогой, ведущей к Перепечинскому кладбищу, от деревни Шемякино. При этом жители Сходни, Филина, Новосходненского и микрорайона Планерная смогут проехать по Новосходненскому шоссе без ограничений.
И, наконец, в ТиНАО перекроют движение на участке улицы Адмирала Корнилова – от Проектируемого проезда № 974 до Киевского шоссе.
Кроме того, в преддверии пасхальных праздников запустят
более тысячи бесплатных автобусов. Они будут перевозить пассажиров от железнодорожных станций и от метро по 38 маршрутам:
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Николо-Архангельское
- № 706, Э1, Э2 – от метро "Выхино";
- № 760 – от метро "Щелковская";
- № Э3 – от метро "Новокосино".
Домодедовское
- № 510, Э1 – от метро "Домодедовская";
- № Э2 – от деревни Колычево.
Щербинское
- № 819, Э1 – от метро "Улица Академика Янгеля";
- № Э2 – от станции Щербинка.
Хованское
- № 600 – от метро "Теплый Стан";
- № Э1 – от метро "Саларьево";
- № Э2 – от метро "Теплый Стан".
Востряковское
- № Э1 – от метро "Юго-Западная";
- № Э2 – от метро "Озерная".
Митинское и Красногорское
- № 741, Э – от метро "Тушинская".
Перепечинское
- № 865, Э1 – от метро "Планерная";
- № Э2 – от станции Сходня;
- № Э3 – от станции Лобня.
Химкинское
- № Э – от метро "Речной вокзал";
- № Э2 – от метро "Планерная".
Долгопрудненское
- № Э1 – от метро "Речной вокзал", платформы Новодачная, станции Долгопрудная.
Кузьминское
- № Э – от метро "Рязанский проспект" и "Кузьминки".
Люблинское
- № Э1 – от метро "Текстильщики";
- № Э2 – от метро "Люблино".
Котляковское
- № 150э – от метро "Каширская";
- № 217э – от метро "Кантемировская".
Ракитки
- № 531э – от метро "Теплый Стан".
Богородское (Ногинское)
- № Э – от станции Электроугли.
Зеленоградское Центральное
- № 1 – от 14-го микрорайона;
- № 2, Э1 – от станции Крюково.
Зеленоградское Северное
- № 20 – от 16-го микрорайона;
- № Э2 – от станции Крюково.
Алабушевское
- № 24 – от станции Крюково
Парад трамваев
С 19 по 20 апреля перекроют Чистопрудный бульвар в связи с проведением ежегодного парада трамваев. Транспорт не сможет проехать до площади Покровских ворот с 23 часов 19 апреля до 18 часов 20 апреля.
Колонна из 18 трамваев стартует 20 апреля в 11 часов дня от улицы Шаболовка и проследует по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, улице Дубининская и улице Новокузнецкая, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.
Из-за парада также изменятся маршруты общественного транспорта. Например, остановку "Метро "Октябрьская" для трамваев № 14, 26, 47 перенесут к домам № 4 и № 6 по улице Шаболовка. Трамваи будут разворачиваться через территорию депо имени Апакова.
А трамваи № 3 и № 39 после Павелецкого вокзала поедут до метро "Пролетарская" вместо метро "Чистые пруды". Между станцией метро "Павелецкая" и остановкой "Воронцово Поле" организуют специальные рейсы автобуса "Б". Изменения продлятся до окончания парада.