Парад трамваев и Вербное воскресенье: что перекроют и как объехать

В эти выходные, 20–21 апреля, в преддверии пасхальных праздников больше всего дорожных ограничений ожидается на периферии города – в районе столичных кладбищ. Кроме того, в субботу в столице пройдет парад трамваев на Чистопрудном бульваре, где также изменится схема движения транспорта. Расскажем, где будет не проехать и как все же добраться до цели.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перекрытия в преддверии пасхальных праздников

В Вербное воскресенье, 21 апреля, введут ограничения движения для автомобилистов в семи округах столицы. Водители не смогут проехать поблизости с Востряковским, Домодедовским, Митинским, Николо-Архангельским, Перепечинским, Химкинским, Хованским и Щербинским кладбищами. Изменения движения будут действовать с 6 часов утра до вечера – 16–17 часов.

На северо-западе столицы перекроют движение на участке проезда Стратонавтов – от Волоколамского проезда до Тушинской площади. На участке Проектируемого проезда № 5492 – от улицы Фомичевой до Планерной, на Волоколамском проезде установят временные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей. В преддверии пасхальных мероприятий будут работать также выделенные полосы для общественного транспорта на участке Пятницкого шоссе – от МКАД до улицы Барышихи и на Волоколамском шоссе – от Тушинской площади до МКАД.

Откройте схему, нажав на картинку. Фото: transport.mos.ru.

На востоке Москвы схема движения изменится на участках Вешняковской улицы – от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец. Также водители не смогут проехать по Суздальской улице – от Городецкой улицы до Никольско-Архангельского проезда, по Проектируемому проезду № 326 – от Салтыковской улицы до Никольско-Архангельского проезда. Кроме того, движение перекроют на улице Галины Вишневской – от улицы Суздальской до Салтыковской и от улицы Салтыковской до Николо-Архангельского кладбища.

На западе города изменится схема движения на участке улицы Рузской – от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, а также по Боровскому и Востряковскому шоссе – от Никулинской улицы до Озерной. А в Юго-Западном округе столицы перекроют движение по Молодцовскому проезду и путепроводу через Симферопольское шоссе – от Типографской улицы до Щербинского кладбища.

Откройте схему, нажав на картинку. Фото: transport.mos.ru

На юге Москвы перекроют участок дублера Каширского шоссе – от Шипиловской улицы до Ясеневой улицы при движении в сторону области. А на севере столицы движение перекроют на участках Новосходненского шоссе – от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище, Фестивальной улицы – от Смольной улицы до Ленинградского шоссе. Также водители не смогут воспользоваться дорогой, ведущей к Перепечинскому кладбищу, от деревни Шемякино. При этом жители Сходни, Филина, Новосходненского и микрорайона Планерная смогут проехать по Новосходненскому шоссе без ограничений.

И, наконец, в ТиНАО перекроют движение на участке улицы Адмирала Корнилова – от Проектируемого проезда № 974 до Киевского шоссе.

Кроме того, в преддверии пасхальных праздников запустят

более тысячи бесплатных автобусов. Они будут перевозить пассажиров от железнодорожных станций и от метро по 38 маршрутам:

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Николо-Архангельское



№ 706, Э1, Э2 – от метро "Выхино";

№ 760 – от метро "Щелковская";

№ Э3 – от метро "Новокосино".

Домодедовское

№ 510, Э1 – от метро "Домодедовская";

№ Э2 – от деревни Колычево.

Щербинское

№ 819, Э1 – от метро "Улица Академика Янгеля";

№ Э2 – от станции Щербинка.

Хованское

№ 600 – от метро "Теплый Стан";

№ Э1 – от метро "Саларьево";

№ Э2 – от метро "Теплый Стан".

Востряковское

№ Э1 – от метро "Юго-Западная";

№ Э2 – от метро "Озерная".

Митинское и Красногорское

№ 741, Э – от метро "Тушинская".

Перепечинское

№ 865, Э1 – от метро "Планерная";

№ Э2 – от станции Сходня;

№ Э3 – от станции Лобня.

Химкинское

№ Э – от метро "Речной вокзал";

№ Э2 – от метро "Планерная".

Долгопрудненское

№ Э1 – от метро "Речной вокзал", платформы Новодачная, станции Долгопрудная.

Кузьминское

№ Э – от метро "Рязанский проспект" и "Кузьминки".

Люблинское

№ Э1 – от метро "Текстильщики";

№ Э2 – от метро "Люблино".

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Котляковское



№ 150э – от метро "Каширская";

№ 217э – от метро "Кантемировская".

Ракитки

№ 531э – от метро "Теплый Стан".

Богородское (Ногинское)

№ Э – от станции Электроугли.

Зеленоградское Центральное

№ 1 – от 14-го микрорайона;

№ 2, Э1 – от станции Крюково.

Зеленоградское Северное

№ 20 – от 16-го микрорайона;

№ Э2 – от станции Крюково.

Алабушевское

№ 24 – от станции Крюково

Парад трамваев

С 19 по 20 апреля перекроют Чистопрудный бульвар в связи с проведением ежегодного парада трамваев. Транспорт не сможет проехать до площади Покровских ворот с 23 часов 19 апреля до 18 часов 20 апреля.

Колонна из 18 трамваев стартует 20 апреля в 11 часов дня от улицы Шаболовка и проследует по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, улице Дубининская и улице Новокузнецкая, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

Из-за парада также изменятся маршруты общественного транспорта. Например, остановку "Метро "Октябрьская" для трамваев № 14, 26, 47 перенесут к домам № 4 и № 6 по улице Шаболовка. Трамваи будут разворачиваться через территорию депо имени Апакова.

А трамваи № 3 и № 39 после Павелецкого вокзала поедут до метро "Пролетарская" вместо метро "Чистые пруды". Между станцией метро "Павелецкая" и остановкой "Воронцово Поле" организуют специальные рейсы автобуса "Б". Изменения продлятся до окончания парада.