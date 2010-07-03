Более тысячи бесплатных автобусов запустят в Москве на Пасху

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

В пасхальные праздники в столице запустят более тысячи бесплатных автобусов. Они будут перевозить пассажиров по 38 маршрутам 21 апреля (Вербное воскресенье), 28 апреля (Пасха), а также 5 мая (Красная горка) и 7 мая (Радоница). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эти автобусы бесплатно доставят горожан от станций метро и железнодорожных платформ до остановок, расположенных неподалеку от крупных кладбищ, а затем отвезут их обратно.

"Каждый год мы организуем дополнительные автобусные маршруты по самым востребованным направлениям в пасхальные праздники", − отметил гендиректор Мосгортранса Леонид Антонов.

Он уточнил, что в этом году в пасхальные праздники будут курсировать свыше тысячи бесплатных автобусов. Они будут ходить с интервалами от одной до пяти минут, поэтому на остановке долго ждать не придется, добавил Антонов.

В ночь на Пасху, с 27 на 28 апреля, продлят работу автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Они будут перевозить пассажиров до 03:30 почти на 160 маршрутах. Список маршрутов разместят на сайте Мосгортранса накануне Пасхи.

Ранее сообщалось, что в Вербное воскресенье и на Пасху изменится расписание электричек на восьми направлениях МЖД. 21 и 28 апреля пригородные поезда будут делать дополнительные остановки вблизи крупных храмов и кладбищ Подмосковья.