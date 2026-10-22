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22 октября, 09:14

Регионы

Медведя заметили около детсада в Хакасии

Фото: 123RF.com/laur7410

Бурого медведя заметили около детского сада "Огонек" в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу муниципалитета Ирину Войнову.

Специалисты уже выехали на место, хищника ищут полицейские и опытные охотники. Войнова попросила всех сохранять спокойствие и заверила, что ситуация находится под контролем. Она также призвала местных жителей временно исключить прогулки и оставаться на связи с детьми.

Из-за частых выходов хищников к жилым районам в сентябре в регионе ввели режим повышенной готовности. По данным властей, в этой местности популяция превышает 2,2 тысячи медведей – более чем на треть больше, чем в 2022 году.

По данным Минприроды республики, к утру 19 октября в рамках регулирования численности застрелили 229 потенциально опасных животных.

Ранее медведь растерзал охотника в окрестностях поселка Пинега Архангельской области. Мужчина ушел в лес с ружьем, чтобы собрать ягоды, и не вернулся. Погибшему было 49 лет. По факту произошедшего следователи организовали проверку.

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