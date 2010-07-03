Чистопрудный бульвар перекроют из-за парада трамваев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 19 по 20 апреля перекроют Чистопрудный бульвар в связи с проведением ежегодного парада трамваев. Транспорт не сможет проехать до площади Покровских ворот с 23:00 19 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта.

Ограничения снимут 20 апреля в 18:00.

Колонна из 18 трамваев стартует 20 апреля в 11:00 от улицы Шаболовка и проследует по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, улице Дубининская и улице Новокузнецкая, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

Как сообщалось ранее, после парада колона поедет на Чистопрудный бульвар. С 12:00 до 15:00 здесь будет проходить выставка трамваев. По словам генерального директора Мосгортранса Леонида Антонова, на выставке можно будет увидеть экспонаты, которые представят впервые.