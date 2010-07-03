Ретромодели и выставка транспорта. Как пройдет парад трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодный парад трамваев пройдет в столице 20 апреля. Колонна из 18 трамваев стартует в 11:00 от улицы Шаболовка и проследует по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, улице Дубининская и улице Новокузнецкая, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Праздник приурочен к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве. В этот день по центральным улицам проедут уникальные ретротрамваи", – говорится в сообщении.

Как отмечается, после парада колона поедет на Чистопрудный бульвар. С 12:00 до 15:00 здесь будет проходить выставка трамваев.

По словам генерального директора Мосгортранса Леонида Антонова, на выставке можно будет увидеть экспонаты, которые представят впервые.

В конце января Сергей Собянин сообщил, что к 2024 году все столичные трамваи станут удобными для маломобильных пассажиров. Он отметил, что по количеству низкопольных трамваев Москва приближается к европейским городам. На сегодняшний день 15 маршрутов уже полностью укомплектованы такими вагонами.

Также мэр Москвы отметил, что не менее 30 тысяч человек ежедневно пользуются трамвайными маршрутами № 7 и 9 после реконструкции площади Тверская Застава.