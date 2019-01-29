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18:14

Собянин сообщил об обновлении наземного транспорта к 2024 году

мэр Москвы Сергей Собянин город транспорт

18:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

К 2024 году все столичные трамваи станут удобными для маломобильных пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Продолжаем обновлять парк наземного транспорта", – написал мэр. Он отметил, что по количеству низкопольных трамваев Москва приближается к европейским городам. "Сегодня 15 маршрутов уже полностью укомплектованы такими вагонами", – подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что не менее 30 тысяч человек ежедневно пользуются трамвайными маршрутами №№ 7 и 9 после реконструкции площади Тверская Застава. По словам Собянина, в 2018 году современные трамваи "Витязь-М" перевезли десять миллионов пассажиров.

Кроме того, по мнению экспертов, транспортная система Москвы развивается рекордными темпами, опережая многие западные города, в частности мегаполисы США. А представители столичного Дептранса уточнили, что город планирует каждый год закупать как минимум по 100 новых трамваев.

"Москва в цифрах": трамваи нового поколения "Витязь-М"

Низкопольные трамваи нового поколения "Витязь-М" приспособлены для проезда маломобильных пассажиров. В каждом вагоне может разместиться более 200 человек. Салоны таких трамваев оснащены системой климат-контроля, спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. Кроме того, в ходе поездки пассажиры могут пользоваться бесплатным Wi-Fi и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

мэр Москвы Сергей Собянин город транспорт

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