Десятки тысяч человек пользуются трамвайными маршрутами №7 и 9 – Собянин

Ежедневно более 30 тысяч человек пользуются трамвайными маршрутами №7 и 9 после реконструкции площади Тверская Застава. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"После реконструкции площади Тверская Застава трамвайные маршруты 7 и 9 стали очень популярны. Ими пользуются 33 тысячи пассажиров ежедневно. В прошлом году "Витязи-Москва" перевезли 10 млн человек", – сообщил глава города.
Ранее мэр Москвы заявил, что столица и дальше будет активно участвовать в реализации национальных проектов. Собянин напомнил, что Владимир Путин ставил перед главами регионов задачу по повышению качества городской среды. Мэр заявил, что большая часть показателей национальных проектов будет выполнена, поскольку Москва всегда этим занимались.
В июне 2018 года в трассы следования маршрутов №9 и 19 внесли изменения. Трамваи №9 теперь курсируют от Тверской Заставы до улицы Каланчевская вместо станции "Новослободская". Трамваи №19 идут по сокращенному круговому маршруту от "Новослободской" до Российского университета транспорта (МИИТ). Маршрут трамвая №7 не изменился. Все три этих маршрута пересекаются, из-за чего пассажиропоток увеличился на всех трех.
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