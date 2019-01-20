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09:31

Собянин пообещал, что Москва продолжит активное участие в нацпроектах

мэр Москвы Сергей Собянин город

09:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва продолжит принимать активное участие в реализации национальных проектов, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр напомнил, что президент России ставил задачу главам регионов повысить качество городской среды, а национальные проекты, по его словам, – это инструмент того, чтобы добиться этих задач.

"Можно спорить достаточно или недостаточно этих мероприятий или средств, но то, что они прямо целевым образом направлены на выполнение – это сомнений не вызывает", – сказал Собянин.

По мнению мэра, большая часть показателей национальных проектов будет выполнена, поскольку это то, чем Москва всегда занимались.

Ранее Собянин сообщил, что национальные проекты играют важную роль в развитии столицы и других регионов. Он отметил, что несмотря на критику, нацпроекты ежегодно добавляют региональным бюджетам около 500 миллиардов рублей.

Также мэр отметил, что национальные проекты должны давать видимый результат – комфорт и удобство жизни в городах. Комфортная городская среда "создает другую атмосферу, другой настрой, другое отношение к тому месту, где ты живешь".

мэр Москвы Сергей Собянин город

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