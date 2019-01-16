Собянин заявил о важности нацпроектов в развитии регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Национальные проекты играют важную роль в развитии столицы и других регионов. Такое мнение высказал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
По словам мэра столицы, не смотря на то, что нацпроекты многие критикуют, они ежегодно добавляют региональным бюджетам около 500 миллиардов рублей. В качестве примера Собянин рассказал о развитии городской среды.
"На примере Москвы мы видим, как окупаются вложения в развитие города: растет поток туристов, инвестиции, приезжают работать лучшие специалисты. А ведь человеческий капитал – это главный ресурс развития ", – сообщил мэр.
Это очень важно - создать атмосферу, в которой будет комфортно жить и работать. На примере Москвы мы видим, как окупаются вложения в развитие города: растет поток туристов, инвестиции, приезжают работать лучшие специалисты.А ведь человеческий капитал - это главный ресурс развития pic.twitter.com/Hy0rDbdNjO
Также Собянин отметил, что национальные проекты должны давать видимый результат – комфорт и удобство жизни в городах. Комфортная городская среда "создает другую атмосферу, другой настрой, другое отношение к тому месту, где ты живешь".
"Это, мне кажется, еще более важно, чем рассказывать о том, какие мы проекты нарисовали: 20 таких, и 40 таких, и 80 таких. Реальный результат в реальных сферах", – подчеркнул мэр.
В среду, 16 января, Собянин принял выступил в рамках X Гайдаровского форума. Он заявил, что прорыв российской экономики невозможен, если, как и прежде, равномерно распределять бюджетные средства по всей стране. По мнению мэра, необходимо сперва сосредоточиться на крупных агломерациях, а затем поэтапно развивать остальные территории.
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