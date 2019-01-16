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11:35

Нацпроекты должны давать видимый результат – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город

11:35

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Национальные проекты должны давать видимый результат – комфорт и удобство жизни в городах. Такое мнение высказал Сергей Собянин на открытой дискуссии "Национальные цели развития: стратегия России 2018–2024" в рамках X Гайдаровского форума, передает телеканал Москва 24.

"Должен быть видимый результат. Один из видимых результатов – это комфорт и удобство проживания в наших городах", – заявил мэр. По словам Собянина, комфортная городская среда "создает другую атмосферу, другой настрой, другое отношение к тому месту, где ты живешь".

"Это, мне кажется, еще более важно, чем рассказывать о том, какие мы проекты нарисовали: 20 таких, и 40 таких, и 80 таких. Реальный результат в реальных сферах", – подчеркнул мэр.

Он уточнил, что добиться позитивных изменений планируется уже в следующем году. По его словам, речь идет о результатах именно "в реальных сферах и в реальных отраслях".

В дискуссии также приняли участие министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

X Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. В этом году его тема – "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды". В рамках форума обсуждают актуальные цели на ближайшие годы, включая реализацию нацпроектов, совершенствование системы образования и здравоохранения.

мэр Москвы Сергей Собянин город

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