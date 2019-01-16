Прорыв в экономике невозможен без развития крупных агломераций – Собянин

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Сергей Собянин заявил, что прорыв российской экономики невозможен, если, как и прежде, равномерно распределять бюджетные средства по всей стране. По мнению мэра, необходимо сперва сосредоточиться на крупных агломерациях, а затем поэтапно развивать остальные территории.

На выступление в рамках X Гайдаровского форума Собянин назвал большие города и агломерации "современным мировым трендом". "Без этого новой инновационной экономики, новых прорывов не будет", – цитирует мэра столицы ТАСС. "И если мы все деньги снова размажем ровным слоем на наших миллионах километров территорий, то никакого прорыва не будет", – подчеркнул Собянин.

Глава города предложил сконцентрировать усилия на "точках роста", а "когда больше денег будет", начать "помогать всем остальным". По словам Собянина, дополнительные инвестиции в город приносят в пять–шесть раз больший эффект, чем вложения в сельскую местность.

Ранее Собянин заявил, что нацпроекты должны давать видимый результат. В частности, они призваны сделать жизнь в городах еще более комфортной.