Еще один парад трамваев пройдет в Москве летом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парад трамваев пройдет в столице 13 июля – в День московского транспорта, сообщил Сергей Собянин.

"Апрельский парад трамваев собрал четверть миллиона горожан. Они с удовольствием изучали раритетные модели и фотографировались на их фоне. Поэтому повторим парад еще раз – 13 июля, в День московского транспорта", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Число посетителей парада трамваев в этом году стало рекордным. к Его приурочили к 120-летию запуска трамвайного движения в Москве.

Парад стартовал от трамвайного депо имени Апакова, которому исполнилось 110 лет. 19 ретро- и современных вагонов проследовали по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам до Чистопрудного бульвара.

Парад трамваев в городе проводят с 2014 года. Впервые в нем участвовали довоенный прицепной вагон серии "С", воссозданный на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, и два трамвая "Татра" Т3.

Современная трамвайная сеть Москвы насчитывает 418 километров трамвайных путей. На балансе Мосгортранса – свыше 800 трамвайных вагонов.