Бесплатные занятия в рамках "Субботы московского школьника" пройдут 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для московских учеников в рамках проекта "Субботы московского школьника" 6 июля пройдут бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии.
В галерее "Нагорная" расскажут о путешествиях, в "ТемоЦентре" запланирован мастер-класс по машинному обучению, а в парке "Россия – моя история" ребят ждет экскурсии по интерактивным выставкам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На ВДНХ пройдут экскурсии по выставкам, посвященным династиям Рюриковичей и Романовых, а также самым значимым событиям российской истории XX века.
Участникам "Исторических суббот" расскажут о становлении Российского государства, освоении Сибири и Дальнего Востока, а также другие значимые исторические темы.
Галерея "Нагорная" приглашает на лекцию-игру писателя и автора путеводителей Николая Рогинского. Также "Арт-суббота" пройдет в Московском многопрофильном техникуме имени Красина. Здесь предлагают познакомиться с творчеством Исаака Левитана на лекции художника и преподавателя Кирилла Жидкина.
Ранее стало известно, что в российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы. Запуск программы обсудили на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое организовала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Отмечается, что с помощью программы "Культурные нормативы школьников" учащиеся смогут повысить свои навыки в области культуры. Участие в программе будет на добровольной основе.
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