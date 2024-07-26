Упавший со второго этажа в ТЦ в ТиНАО ребенок сбежал из детсада

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Шестилетний мальчик, который упал со второго этажа в торговом центре в ТиНАО, сбежал из детского сада, сообщается в телеграм-канале столичного департамента образования и науки (ДОНМ).

Информация о упавшем ребенке появилась вечером 26 июля. Его госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

Как только пропажа мальчика была установлена, правоохранители оперативно начали поиски. Следствие выяснило, что он пошел в соседний ТЦ, который находится в 10 минутах от детсада. Там мальчик катался на перилах и сорвался. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, в свою очередь, ДОНМ оказывает всю необходимую помощь следствию. В ведомстве подчеркнули, что виновные понесут наказание по всей строгости.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как 4-летняя девочка получила травму кисти из-за эскалатора в одном из торговых центров подмосковного города Реутова. Левая кисть ребенка застряла между гребенной и полом эскалатора, от чего произошла травматическая ампутация нескольких пальцев. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.