Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о химиотерапии

Фото: телеграм-канал "КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе"

Телеведущий Отар Кушанашвили, которому диагностировали рак, рассказал о своем прохождении химиотерапии. Сообщения он опубликовал в своем телеграм-канале.

25 июля журналист выложил фотографию, на которой лежит на больничной кровати с прикрепленной к телу трубкой. Пост он подписал фразой: "Битва в самом разгаре".

Позже, 26-го числа, Кушанашвили выложил видеосообщение в ответ на грустные комментарии пользователей. В ролике он рассказал, что первый сеанс курса химиотерапии подходит к концу, и уточнил, что лечение проходит легко.

"У меня никакого головокружения нет, никакой тошноты, рвотных позывов у меня нет", – заверил телеведущий, однако добавил, что испытал проблемы с бессонницей.

Также он поделился своим опытом и призвал всех болеющих натренировать терпение и дисциплину.

Кушанашвили госпитализировали 20 июня. Позже стало известно, что у шоумена выявили онкологическое заболевание и ему провели операцию на брюшную полость. В свою очередь, племянница Кушанашвили подтвердила наличие опухоли у журналиста и успешное проведение операции.

Позже сообщалось, что Кушанашвили стало лучше. 4 июля он впервые выложил свое фото после произошедшего.