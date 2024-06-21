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21 июня, 16:57

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Племянница Кушанашвили: телеведущий находится в тяжелом состоянии в реанимации

Племянница Кушанашвили заявила, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Журналист Отар Кушанашвили находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в беседе с RT рассказала его племянница.

По словам девушки, у ее дяди нашли опухоль, операция прошла успешно. Результаты биопсии медики предоставят через неделю, поэтому сообщения о раке преждевременны. Она также опровергла слухи о циррозе печени у журналиста.

Племянница Кушанашвили добавила, что он отмечал плохое самочувствие последние две недели, однако не обращался к врачам и продолжал работать.

Днем 20 июня стало известно о госпитализации Кушанашвили. Тогда помощник телеведущего не подтвердил, что журналисту поставили диагноз "цирроз печени", о котором ранее писали телеграм-каналы.

Немногим позже друг Кушанашвили Владимир Полупанов заявил, что у шоумена выявили онкологическое заболевание и ему проводят операцию на брюшную полость.

Телеведущего Кушанашвили прооперировали после обнаружения раковой опухоли

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