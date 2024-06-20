Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на его помощника.

"Пока конкретного диагноза врачи не говорят", – добавил источник издания.

При этом собеседник в разговоре не подтвердил возможный диагноз Кушанашвили, о котором чуть ранее сообщал ряд телеграм-каналов. По данным последних, у мужчины якобы выявили цирроз печени.

До этого, в ноябре 2023 года, СМИ писали о госпитализации телеведущего с подозрением на инфаркт. Однако позже Кушанашвили опроверг эту информацию. При этом его супруга подтвердила приступ телеведущего. По ее словам, причиной инцидента стали стресс и усталость из-за плотного графика.

