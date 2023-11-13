Супруга Отара Кушанашвили назвала причину его приступа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причиной приступа телеведущего Отара Кушанашвили стали стресс и усталость. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его супругу Ольгу.

По словам супруги телеведущего, в последнее время он практически не отдыхал из-за плотного графика.

"Состояние стабилизировалось, вчера я забрала его домой под расписку. Он уже находится дома, выполняет предписания врача", – рассказала она.

Через несколько дней Кушанашвили вновь планирует посетить врача, заключила Ольга.

При этом сам телеведущий ранее опроверг сообщения СМИ о госпитализации. В Сети сообщали, что Кушанашвили потребовалась помощь медиков из-за инфаркта, в то время как сам он заявил о пребывании с друзьями.

