Кушанашвили после сообщения о его госпитализации опубликовал видеообращение

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Российский журналист Отар Кушанашвили опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Гадкий жанр – говорить то, чего нет в природе. Я полон сил и огня. В данный момент, в данный час, в данную секунду сижу в машине у своих друзей. Я похож на хворого человека?" – заявил Кушанашвили.

По его словам, он только сейчас начинает жить.

СМИ писали, что журналиста экстренно доставили в больницу с инфарктом. Говорилось, что он почувствовал себя плохо в одном из московских ресторанов.

Ранее стало известно, что сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк был госпитализирован в Мехико до своего планируемого выступления на Всемирном бизнес-форуме. СМИ сообщали, что он был госпитализирован после перенесенного ишемического инсульта головного мозга.

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