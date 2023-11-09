Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико с инсультом – СМИ

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Сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк был госпитализирован в Мехико до своего планируемого выступления на Всемирном бизнес-форуме. Об этом сообщает газета El País.

"Стив Возняк, соучредитель Apple, был госпитализирован в эту среду в Мехико после перенесенного ишемического инсульта головного мозга", – указано в сообщении.

По данным источников, Возняк после выступления пожаловался жене на недомогание, она заметила вызывающие беспокойство симптомы и настояла на госпитализации.

Сообщается, что здоровье ученого стабильное. Несколько человек из его команды уже вылетели на частном самолете в Мексику, чтобы перевезти Возняка обратно в США.

Ранее сообщалось, что народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу с инсультом.

7 ноября стало известно, что он находится в реанимации. Позже внучка артиста рассказала, что его переводят из реанимации в обычную палату. По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии.

"Жизнь в большом городе": инсульт