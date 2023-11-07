07 ноября, 14:00Культура
Внучка Соломина заявила о его переводе в обычную палату
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина переводят из реанимации в обычную палату. Об этом RT рассказала внучка артиста.
По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии. Внучка артиста сообщила, что у него обострились некоторые старые травмы.
Она добавила, что врачи дают благоприятные прогнозы, однако точный диагноз будет поставлен позже.
Ранее стало известно, что 88-летний Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Народного артиста СССР госпитализировали накануне после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу с инсультом.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года он начал преподавать в Высшем театральном училище имени Щепкина. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Он сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
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