Внучка Соломина заявила о его переводе в обычную палату

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина переводят из реанимации в обычную палату. Об этом RT рассказала внучка артиста.

По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии. Внучка артиста сообщила, что у него обострились некоторые старые травмы.

Она добавила, что врачи дают благоприятные прогнозы, однако точный диагноз будет поставлен позже.

Ранее стало известно, что 88-летний Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Народного артиста СССР госпитализировали накануне после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу с инсультом.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года он начал преподавать в Высшем театральном училище имени Щепкина. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Он сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

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