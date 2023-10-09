В пресс-службе российского раввина рассказали о состоянии Берла Лазара

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Состояние главного раввина России Берла Лазара после падения стабильное, пишет "Газета.ру" со ссылкой на его пресс-службу.

Сейчас Лазар находится в больнице, у него диагностировали сотрясение головного мозга.

"Мы рады сообщить, что благодаря профессионализму и заботе врачей состояние раввина оценивается как стабильное и безопасное. Важно отметить, что раввин все время находится в полном сознании и в общении с медицинским персоналом и ожидается полное восстановление", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что еврейское сообщество молится за всех братьев и сестер в Израиле, ждет только хороших новостей.

О том, что Лазара госпитализировали, ранее рассказал глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин РФ Борух Горин. Он упал во время религиозного танца с Торой на празднике в Марьиной Роще.