Актера Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Американского актера Кевина Спейси госпитализировали с кинофестиваля в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом пишет газета The Sun.

Отмечается, что голливудской звезде стало плохо, у него онемела рука. Из-за этого у артиста заподозрили инфаркт, однако данное предположение не подтвердилось.

В местной больнице актера обследовали, в частности провели МРТ-сканирование. После этого Спейси вернулся на кинофестиваль, где выступил с речью и рассказал о случившемся.

Ранее Кевина Спейси в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах. Массажист актера заявил, что в 2016 году тот несколько раз предлагал ему дополнительные деньги за сексуальные услуги.



Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах – СМИ